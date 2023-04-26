طيران الجيش يدمر مستشفى لداعش في نينوى

2023/04/26 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن تمكن طيران الجيش من تدمير مضافة لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة نينوى.

وقال رسول، في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمكن أبطال طيران الجيش، من تدمير مضافة لداعش الأرهابي عبارة عن مستشفى في أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى".

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