مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بأكثر من 5 ملايين برميل

2023/04/26 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صدرت بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام لتسجل انخفاضًا بأكثر من 5 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 1.4 مليون برميل فقط.

وكشفت بيانات معلومات إدارة الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بواقع 5.054 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.486 مليون برميل، بينما سجلت في الأسبوع قبل الماضي هبوطًا بواقع 4.581 مليون برميل.

وتراجعت أسعار النفط بنسب تجاوزت الـ 1% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء.



إذ هبط خام برنت بنحو 1.2% إلى 79.6 دولار للبرميل.



فيما انخفض خام تكساس بنسبة 1% إلى 76.4 دولار للبرميل.

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