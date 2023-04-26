الجيش السوداني: البشير في مستشفى تابع للقوات المسلحة

2023/04/26 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجيش السوداني أن الرئيس المعزول

عمر البشير ، لا يزال في مستشفى علياء

التابع للقوات المسلحة، وذلك بحسب

توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل

اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم

السريع في 15 نيسان/ أب

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