البيت الأبيض يؤكد مقتل مواطن أمريكي ثان خلال القتال في السودان

2023/04/26 | 17:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض مقتل مواطن أمريكي ثان أمس الثلاثاء، وسط القتال الدائر في السودان.

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