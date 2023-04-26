2023/04/26 | 17:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يضع حجر الأساس لمشروع مبنى كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/26 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يضع حجر الأساس لمشروع مبنى كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يضع حجر الأساس لمشروع مبنى كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).