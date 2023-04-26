كاشفاً السبب.. مختص يتحدث عن ارتفاع مرتقب بدرجات الحرارة الجمعة المقبل

2023/04/26 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية اليوم الأربعاء، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ صادق عطية، في إيضاح، إن أجواء الخميس ونهار الجمعة مستقرة مع تواجد للسحب في الأجواء وتقلبات بالرياح السطحية.

اما مساء الجمعة ستتأثر البلاد بمنخفض جوي ضحل يسبب ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة مع اجواء غائمة جزئيا في اماكن وهطول زخات من امطار رعدية.



تشمل غرب البلاد ( الانبار والنخيب) وشمال نينوى وصلاح الدين.

وتمتد فرص الامطار صباح السبت، بحسب عطية، إلى مناطق متفرقة من مدن الشمال وديالى، مبيناً أن فرصا واردة لموجات غبار متوسطة بسبب اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة شمال الانبار وجنوب نينوى تتجه نحو مدن وسط البلاد خلال ساعات مساء وليل الجمعة.

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