2023/04/26 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط غسان الخفاجي، الأربعاء، عن مشاريع جديدة في المحافظة، فيما أشار الى انها ستكون واجهة وقبلة للسياحة العالمية.

وقال الخفاجي في حوار إذاعي ان “هناك تنسيق مستمر على المستوى الوطني والمحلي من خلال تواصل وزارتي الخارجية والثقافة والسياحة من اجل وضع أرضية مناسبة لاستقبال الزائرين”.

وأضاف، ان “المدينة السياحية يتواصل العمل بها حاليا وانه سيتم إحالة السكن السياحي فيها الى احد المستثمرين من اجل توفير جميع المتطلبات للمرحلة المقبلة”.

وأشار الخفاجي، الى “استمرار العمل بالمدينة السياحية ومواقع أخرى تمت احالتها الى مستثمرين محليين من اجل تلبية احتياجات السائحين القاصدين لمحافظة ذي قار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تتحدث عن مشاريع جديدة: “ستكون قبلة للسياحة العالمية”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تتحدث عن مشاريع جديدة: “ستكون قبلة للسياحة العالمية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).