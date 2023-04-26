منظمة الصحة العالمية: 60 بالمئة من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة

2023/04/26 | 18:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة بسبب النزاع الدائر في السودان.

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