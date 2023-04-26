هاتف realme C55 متوفر الآن في العراق بسعة تخزين 16 + 256 جيجابايت

2023/04/26 | 18:17 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق، 26 أبريل 2023 – أكدت شركة realme، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والأسرع نموًا في العالم، إطلاقها لهاتف realme C55 في العراق.وأعلنت شركة realme عن تحديثات إستراتيجية لسلسلة C رسميًا في وقت سابق، والآن يأتي أول هاتف C55 تم تحديثه بأربع ميزات أولية تتضمن ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 16 […]

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