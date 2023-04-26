2023/04/26 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، توجيهاً بشأن معاملات المراجعين لدوائر التسجيل العقاري.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “الوزير خالد شواني، اجرى اليوم الأربعاء،‏ زيارة تفقدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل يوجه بتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة المركز الخبري الوطني.

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