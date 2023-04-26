2023/04/26 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حث الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لاعبيه على الاستفادة من “فرصة رائعة” عندما يسافرون لمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي، الأربعاء في مباراة مفصلية ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “السيتي والأرسنال”..



معركة حاسمة على لقب الدوري الإنكليزي المركز الخبري الوطني.

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