مديرية المرور تكشف سبب تباطؤ منظومة المشروع الوطني

2023/04/26 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، وجود أعمال صيانة على منظومة المشروع الوطني، ما تسببت باحداث تباطؤ في عملها.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نود ان نوضح انه توجد بعض أعمال الصيانة من قبل كوادرنا على منظومة المشروع الوطني مما تسببت ببعض التباطئ في عمل المنظومة".

وفي وقت سابق نفت مديرية المرور توقف منظومة تسجيل المركبات بشكل تام، مشيرة الى ان مايحصل هو وجود عمليات زخم كبيرة على المنظومة

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