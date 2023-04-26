الشتاء يأبى المغادرة.. كتلة باردة تتوغل من زاخو إلى الجنوب في 6 أيام

2023/04/26 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الاربعاء، عن كتلة هوائية باردة ستنتقل من زاخو إلى جنوب العراق وتغطي جميع المناطق ابتداء من الجمعة المقبلة وحتى الاربعاء، مشيرا الى ان درجات الحرارة في الجنوب ستنخفض 5 درجات مئوية.

وقال القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "ابتداءً من مساء الجمعة القادمة ستتعرض البلاد وبشكل تدريجي الى توغل كتلة هوائية باردة سيكون تأثيرها من مناطق زاخو ثم تنتقل الى مدن السليمانية ودهوك واربيل ونينوى ثم الى محافظات الوسط ثم الجنوب لتستمر لغاية مساء الاربعاء".

واضاف، ان "الانخفاض في درجات الحرارة في المدن الجنوبية قد يصل الى 5 درجات مئوية فيما ستكون الصغرى في مدن زاخو والسليمانية ودهوك ونينوى عند 15 درجة مئوية"، لافتًا إلى أن "الكتلة سيرافقها منخفض جوي يسبب هطول امطار بمعدلات خفيفة ومتوسطة في مدن دهوك واربيل والسليمانية لكن المعدلات الاعلى ستكون في دهوك بشكل مباشر".

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