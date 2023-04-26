2023/04/26 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hSCjfkFMJU8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوما : بايدن يريد اطالة الحرب على بوتين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوما : بايدن يريد اطالة الحرب على بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).