وزارة الاعمار : تصاعد أعمال تنفيذ مجمع الحمزة الشرقي السكني في الديوانية

2023/04/26 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، الاربعاء، تصاعد نسب

الانجاز في تنفيذ مشروع مجمع الحمزة

الشرقي في محافظة الديوانية ، بإشراف

دائرة الاسكان التابعة للوزارة .

وذكر بيان مقتضب للوزارة، ان

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