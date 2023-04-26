العراق .. معدل التضخم يسجل انخفاضا بنسبة (0.7%) خلال شهر آذار

2023/04/26 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الأربعاء،

عن تسجيل قسم الأرقام القياسية في

الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاضاً في

معدل التضخم الشهري ، خلال شهر

آذار/مارس الماضي، مقارنة مع شهر شباط

الذي سبقه.

وقال المتحدث ا

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