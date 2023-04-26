يونس محمود يرد على أنباء محاربته للمغتربين ويكشف تفاصيل كولومبيا

2023/04/26 | 18:49 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود دافع عن زيدان إقبال (الاتحاد العراقي/Getty)

رد يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، والنائب الثاني للاتحاد العراقي حاليا، على الاتهامات التي طاولته بمحاربة اللاعبين المغتربين في صفوف المنتخبات العراقية.

وأكد نجم العراق في تصريحات بثتها قناة "الأولى" العراقية، أن هناك بعض أصحاب المواقع، حاولوا الترويج لهذا الأمر، الذي ليس له أية صحة.

وأضاف محمود في تصريحاته: "في أكثر من مناسبة طالبت بدليل حولي، بأني تكلمت أو حاربت اللاعبين المغتربين.



عندما تحدثت عن حادثة ياسر قاسم ورفضه اللعب في إحدى المواجهات، فأنا انتقدت تصرف الشخص، وليس لأنه لاعب مغترب".

وأردف في تصريحاته مدافعا عن نجم مانشستر يونايتد زيدان إقبال "هذا اللاعب أتى للمنتخب في وضعية غير صحيحة وكانت النتائج غير جيدة، حاولنا أن نوصل للمدربين فكرة وجوب حصوله على فرصة، كونه لم يلعب في التصفيات إلا دقائق قليلة.



هو لاعب صاحب أخلاق عالية ومحترف مميز، ما حدث مع المدرب عبد الغني شهد كانت أزمة عابرة (اللاعب رفض المشاركة كبديل في لقاء بتصفيات مونديال 2022".

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وحول معسكر إسبانيا ولقاء كولومبيا الودي، قال هداف منتخب العراق السابق "طلب كاساس معسكرا في إسبانيا ولبينا طلبه، ووقعت أنا عقدا قبل 10 أيام تقريبا، من أجل إقامة مواجهة ودية ضد كولومبيا في هذا المعسكر".

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