2023/04/26 | 18:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uzIMwK1pRWE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوري الكوردستاني الممتاز.. بيشمركة أربيل يهزم جمجمال برباعية نظيفة وسوران يتعادل أمام شيروانة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوري الكوردستاني الممتاز.. بيشمركة أربيل يهزم جمجمال برباعية نظيفة وسوران يتعادل أمام شيروانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).