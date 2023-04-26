مواقع الاشتباكات المستمرة في السودان.. وإلى أين يلجأ المدنيون؟

2023/04/26 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الدعوات المتجددة لوقف إطلاق النار، لا سيما في عيد الفطر، استمرت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التي اندلعت في 15 إبريل/نيسان من عام 2023.إذ قُتل أكثر من 500 شخص وأصيب أكثر من 4000 آخرين بسبب الصراع في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 25 أبريل حسب وزارة الصحَّة الإتحاديَّة.

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