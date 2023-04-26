الحكيم لوزير الداخلية: ضرورة إتمام جاهزية الشرطة لاستلام الملف الأمني في المحافظات

2023/04/26 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / شدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على ضرورة إتمام جاهزية الشرطة لاستلام الملف الأمني في المحافظات.وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “خلال لقائنا وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري تبادلنا وجهات النظر حول الملفات المتعلقة بعمل الوزارة وسبل تطويرها بما يسهم في تقديم الخدمات وحفظ الأمن ونفاذ […]

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