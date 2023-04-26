التخطيط تعلن ارتفاع أعداد المُدخلين بمنصة الرقم الوظيفي

2023/04/26 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، أعداد المُسجلين المُدخلين بمنصة الرقم الوظيفي، فيما أوضحت بشأن مزدوجي الوظيفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية إن “إجراءات العمل في منصة الرقم الوظيفي ما زالت مستمرة، ووصل عدد الأرقام الوظيفية الممنوحة نحو 3 ملايين و400 ألف رقم”.وأضاف الهنداوي أنه “بالنسبة لمزدوجي الوظيفة، فسيتم تدقيقهم بعد اكتمال المنصة”.وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط، أكد في وقت سابق ، أن “الموظفين الذين عينوا حديثاً، سيتم إدخال بياناتهم ومنحهم أرقاماً وظيفية، في المراحل المقبلة من عمل المنصة.

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