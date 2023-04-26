مديرية شؤون الايزيدية في اربيل : سنقف امام محاولات التبشير في المناطق الايزيدية و سنلجأ الى القانون

2023/04/26 | 19:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل بعد ظهور مجموعة تابعة لاحدى المنظمات الاجنبية و هم يستهزون بمعبد ايزيدي في منطقة باعذرا في قضاء شيخان في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ردت مديرية شؤون الايزيدية في اربيل و رفضت محاولاتهم.و قال مدير عام شؤون الايزيدية في حكومة الاقليم سعود مسطو في المنتدى الايزيدي للحوار انهم يعملون …

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