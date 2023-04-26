2023/04/26 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WbO18pT7HjE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. افتتاح مكتب للسفارة الفرنسية لغرض منح التاشيرة والتعاون المشترك بين البلدين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. افتتاح مكتب للسفارة الفرنسية لغرض منح التاشيرة والتعاون المشترك بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).