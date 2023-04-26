2023/04/26 | 19:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1FzaS1Y1fMI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقدان الاتصال بالمستكشف الإماراتي راشد قبل الهبوط على القمر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فقدان الاتصال بالمستكشف الإماراتي راشد قبل الهبوط على القمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).