 ذي قار تعلن المباشرة بمشروعين جديدين للمجاري في الجبايش

2023/04/26 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الأربعاء، المباشرة بمشروعين جديدين للمجاري ومياه الصرف الصحي في قضاء الجبايش وذلك في سياق خطة المحافظة لتغطية خدمات البنى التحتية في عموم مدن المحافظة.

وقال الغزي في بيان تلقته /المعلومة/، إن "المشروع الاول هو انشاء شبكات مجاري الامطار والصرف الصحي مع محطة رفع مشتركة بقدرة ثلاثة الاف متر مكعب في الساعة في منطقة ال غريج وبشبكات مجاري تمتد لأكثر من 10 كيلومترات"، مبينا أن "المشروع الثاني هو مشروع مجاري مقاطعة 3075 في حي الزهراء والذي تمتد شبكات المجاري فيه على طول 7 كيلومترات ."

وأضاف، انه "عند اكتمال المشروعين المذكورين بالإضافة الى مشروع ثالث " قيد الاحالة " فسوف ترتفع نسبة تغطية خدمات المجاري في مركز القضاء من 65 الى 85 في المائة ".

واوعز المحافظ بـ "اعداد الكشوفات للمناطق المتبقية لإدراجها في خطة المحافظة القادمة 2023 لإعلان مركز مدينة الجبايش مكتمل البنى التحتية اسوةً بعدة اقضية ونواحي اخرى كالناصرية والمنار و اور"، مشيرا الى ان "خطط المحافظة تتجه نحو اكمال البنى التحتية لجميع المدن وفق التخصيصات المحلية والمركزية المتاحة".

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