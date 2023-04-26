الامارات: نجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر بـ 10 أعوام

2023/04/26 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، اليوم الأربعاء، أنه من اليوم سيبدأ العمل على “راشد 2″، وهو مستكشف جديد، لمحاولة […]

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