الحكيم يؤكد للشمري أهمية الأتمتة واعتماد الطرق الحديثة بتقديم الخدمات

2023/04/26 | 19:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية الى وضع احترازات في الأمن الرقمي للمواطن ومؤسسات الدولة.وقال الحكيم في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،: “خلال لقائنا وزير […]

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