2023/04/26 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تتأثر البلاد يوم الجمعة المقبل بـ"منخفض جوي ضحل" يتسبب بأمطار رعدية وفرص لعواصف غبارية.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"اجواء الخميس ونهار الجمعة مستقرة مع تواجد للسحب في الاجواء وتقلبات بالرياح السطحية، اما مساء الجمعة فتتأثر البلاد بمنخفض جوي ضحل يسبب ارتفاعا مؤقتا بدرجات الحرارة مع اجواء غائمة جزئيا في اماكن وهطول زخات من امطار رعدية.



تشمل غرب البلاد (الانبار والنخيب) وشمال نينوى وصلاح الدين".

وأضاف "تمتد فرص الامطار صباح السبت لمناطق متفرقة من مدن اقليم كردستان وديالى".

وأشار عطية الى "فرص واردة لموجات غبار متوسطة بسبب اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة شمال الانبار وجنوب نينوى تتجه نحو مدن وسط البلاد خلال ساعات مساء وليل الجمعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمطار رعدية وموجات غبارية الجمعة المقبلة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمطار رعدية وموجات غبارية الجمعة المقبلة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).