وزير الموارد: الامطار انقذت خزيننا.. وجميع السدود الصغيرة امتلأت

2023/04/26 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاربعاء، عن تحسن الوضع المائي في جميع السدود الصغيرة والكبيرة، مشيرا الى ان الامطار انهت التهديد بنفاد مياه الخزانات والسدود.

وقال ذياب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل السدود الصغيرة امتلأت جراء الأمطار الأخيرة التي سقطت على المدن المختلفة اما السدود الكبيرة فارتفع الخزين فيها بعد تلك الامطار".

واضاف ذياب أن "سدودنا الكبيرة كانت مهددة بنفاد كميات المياه فيها، لكن الأمطار الغزيرة التي سقطت ساهمت بتحسن كميات المياه".

وأوضح ذياب أن "وضع المياه في سد دوكان ودربنديخان وحمرين كلها جيدة بالنسبة للخزين المائي".

هذا وسقطت امطار غزيرة على كثير من المحافظات ساهمت بتوفير رية الفطام لمحصولي الحنطة والشعير إضافة لتحسين واقع الخزين المائي.

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