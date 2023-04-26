"القوة الناعمة".. هل تقرب الشعبين الكويتي والعراقي؟

2023/04/26 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحها خلال مقابلة تلفزيونية، أن فنانين كويتيين لا يلبّون طلبات الجمهور العراقي بالذهاب إلى العراق، على العكس منها، حيث استجابت بعرض مسرحيتها "الحوش" في العاصمة بغداد.

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