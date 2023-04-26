2023/04/26 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ماضون في تعديل القانون فيما يتعلق بغير الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار حكومي يخص قروض الإسكان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار حكومي يخص قروض الإسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).