“محدودة جداً”.. البرلمان يحدد صلاحياته في تعديل قانون الموازنة

2023/04/26 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب ، اليوم الأربعاء، عن صلاحيات المجلس في تعديل قانون الموازنة قبل التصويت عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “صلاحيات مجلس النواب بتعديل قانون الموازنة محدودة جداً، فهو لا يمكن له اجراء أي تعديل على سعر صرف الدولار او التعديل على سعر بيع برميل النفط”.

واوضح كوجر أن “صلاحيات مجلس النواب بتعديل قانون الموازنة تنحصر فقط بمناقلة المبالغ بين الوزارات والمؤسسات وليس له الحق بإضافة فقرات لها جنبة مالية أوتغيير الفقرات”.

واشار الى أن “أية إضافة سيتم الطعن بها من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية”.

وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥).

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