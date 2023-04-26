نقابة الفنانين تنعى رحيل فناناً عراقياً

2023/04/26 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاربعاء، الفنان محمود شاكر، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم.

وقال بيان للنقابة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفنان محمود شاكر وافته المنية، اليوم، سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل هو مطرب وهو مؤدي اغنية (ولو كلمن قسمته)، ويعد رفيق الدرب الإبداعي للقيصر الفنان كاظم الساهر عمل معه في الكورال بجميع حفلاته الفنية.

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