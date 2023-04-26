2023/04/26 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aDlS09K8Nzc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنذار دولي إلى العراق في حال إقرار الموازنة الثلاثية | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنذار دولي إلى العراق في حال إقرار الموازنة الثلاثية | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).