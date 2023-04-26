جُرح مغربي مهّد للاستعمار الإسباني.. قصة معاهدة

2023/04/26 | 20:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مثل هذا اليوم من عام 1860، فرضت إسبانيا شروطا قاسية على المغرب ضمن معاهدة "واد راس" الشهيرة، التي يعتبرها مؤرخون بداية مهّدت للأطماع الاستعمارية الأوروبية بالمغرب.

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