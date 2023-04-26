2023/04/26 | 20:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الاحتباس الحراري العالمي يجعل الطقس الحار “أكثر خطورة” وفق دراسة...

ظهرت المقالة الاعتماد على الغاز والنفط كمصدر وحيد للطاقة يضع العراق في صدارة دول الاحتباس الحراري أولاً على المسلة.

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