قصف هائل.. كاميرا ترصد ما يُزعم أنها غارة روسية على موقع بأوكرانيا

2023/04/26 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو ما يُزعم أنها غارة روسية على موقع بأوكرانيا، بعدما أفادت تقارير بأن القوات الأوكرانية قد تعبر إلى المناطق المحتلة، زعم مسؤولوها بتحقيق "نتائج مبهرة" يوم الثلاثاء.

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