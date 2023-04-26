السوداني يشدد على ضرورة معالجة الأمر بتطبيق نظام الخزينة الموحد للحدّ من الفساد

2023/04/26 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحّد ونظام الدفع الإلكتروني •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للَجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور السيد محافظ البنك المركزي العراقي والسيدة وزيرة المالية، والسادة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامّين لمصارف الرافدين والرشيد […]

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