2023/04/26 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية أسايش السليمانية، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين بتهمة “الشعوذة والسحر”.وقالت المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “قواتها ألقت القبض على متهمين اثنين الأول هو (أ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية..



القبض على شخصين بتهمة “الشعوذة والسحر” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. القبض على شخصين بتهمة “الشعوذة والسحر”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. القبض على شخصين بتهمة “الشعوذة والسحر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).