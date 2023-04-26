2023/04/26 | 20:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعرضت، اليوم الأربعاء، كابينات الكيبل الضوئي لأعمال التخريب في بغداد والبصرة.وطالبت شركة الوطني للإنترنت في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ” وزيرة الاتصالات ووزير الداخلية بتوفير الحماية لكابينات الكيبل الضوئي”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض كابينات “الكيبل الضوئي” لأعمال التخريب في محافظتين (صور) المركز الخبري الوطني.

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