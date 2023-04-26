2023/04/26 | 21:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #قحطان_عدنان الى محمد الاسدي: هذا ليس من فضل ربي هذا من فضل حزب الدعوة | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8U-hDA81dbo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #قحطان_عدنان الى محمد الاسدي: هذا ليس من فضل ربي هذا من فضل حزب الدعوة | #بمختلف_الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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