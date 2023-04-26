2023/04/26 | 21:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيهات من السوداني بشأن إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحّد ونظام الدفع الإلكتروني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/26 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات من السوداني بشأن إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحّد ونظام الدفع الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات من السوداني بشأن إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحّد ونظام الدفع الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).