2023/04/26 | 21:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ifIm19RJaOg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخللات عفنة وفاسدة..مشاهد صادمة لمعمل انتاج طرشي تروع العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخللات عفنة وفاسدة..مشاهد صادمة لمعمل انتاج طرشي تروع العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).