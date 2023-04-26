المخرج بناهي يغادر إيران بعد 14 عاماً على حظره من السفر

2023/04/26 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (أ ف ب) – غادر المخرج الإيراني جعفر بناهي الذي أفرج عنه في شباط/فبراير، بلاده للمرة الأولى منذ فرض عليه حظر للسفر قبل زهاء 14 عاماً في زيارة إلى فرنسا، على ما أفاد محاميه الأربعاء.ويعد بناهي (62 عاما)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة.وأكد القضاء بعيد توقيفه في تموز/يوليو 2022، إيداعه […]

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