2023/04/26 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطيب: خدمة الكهرباء ليست مجانية وكلفتها واجبة التسديد وزير أسبق يقترح خصخصة قطاعيّ الإنتاج والتوزيع قبل إنهيار المنظومة بغداد – قصي منذر اقترح وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب ،رؤية لاصلاح قطاع الطاقة الكهربائية في العراق ،الذي اصبح يستنزف خزينة دولة محدودة الواردات في ظل التنامي السكاني ،محذرا من انهيار المنظومة الوطنية خلال السنوات المقبلة اذا […]

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