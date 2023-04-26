2023/04/26 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد الأثنين المقبل موعد إطلاق رواتب المتقاعدين بلا عيديّة المالية تستحدث 2403 درجات وظيفية جديدة لتثبيت العقود بغداد – ندى شوكت اعرب متقاعدون عن امتعاضهم من تأخير صرف الرواتب خلال عطلة العيد ،برغم المناشدات التي اطلقوها للحكومة بمراعاة ظروفهم ومنحهم عيدية تسد جزءا من متطلباتهم اليومية.وقالوا لـ (الزمان) امس ان (الحكومة لم تستجيب لمناشدتنا […]

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