2023/04/26 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dRd8ccjVgFc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | الضيف: فارس كمال نظمي | اكاديمي وكاتب في علم النفس السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | الضيف: فارس كمال نظمي | اكاديمي وكاتب في علم النفس السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).