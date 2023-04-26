2023/04/26 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف معاون محافظ البصرة، حسن النجار، عزم المحافظة إحالة مشاريع خدمية كبيرة ضمن موازنة 2023.

وقار النجار لـ(بغداد اليوم)، ان :"البصرة فيها افرازات جديدة للأراضي وزعت قبل سنوات وبالتالي سيتم شمول المناطق المأهولة بالسكان والمقاطعات الجديدة بالخدمات".

وأشار الى، أن "المحافظة بأنتظار تمرير الموازنة لغرض المضي بمعرفة المبالغ المالية النهائية لها حتى يتم اعداد مشاريع توازي حجم المبالغ" مبينا ان "المحافظة اعدت خطة طموحة بهذا الشأن".

وأضاف النجار، ان "هناك مشاريع أخرى سيشهدها قضاء ابي الخصيب لإنجاز الخدمات الأساسية لأغلب المناطق التي كانت تعاني من قلة بالخدمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاون محافظ البصرة: إحالة مشاريع خدمية كبيرة في موازنة 2023) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاون محافظ البصرة: إحالة مشاريع خدمية كبيرة في موازنة 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).