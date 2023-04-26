نداء من أهالي الموصل للسوداني والنزاهة بشأن مستشفى زراعة

2023/04/26 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه عدد من اهالي مدينة الموصل في محافظة نينوى، مناشدة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، بفتح ملف مستشفى زراعة نخاع العظم في المدينة.

وقال الاهالي عبر حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مستشفى زراعة نخاع العظم الذي بدأ انشاؤه قبل دخول تنظيم داعش الارهابي الى المدينة، كان مخصصا كمستشفى لزراعة نخاع العظم بشكل تخصصي".

واضافوا أنهم "تفاجأوا بعد اكتماله مؤخرًا ان الاجهزة التي تم تجهيزها لاتتعلق بزراعة نخاع العظم، وان المستشفى جرى تحويله الى مستشفى امراض دم فحسب، وهو ملف فيه فساد كبير"، بحسب تعبيرهم.

ويعود تاريخ المستشفى الى عام 2010 لكنه مر بعقبات ومراحل تلكؤ كبيرة.

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