تغييرات جديدة قادمة إلى التأمين على السيارات في أونتاريو. كيف ستؤثر عليك؟

2023/04/26 | 21:33 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ديسمبر 2022، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو (FSRA) إعلانًا قد يكون له آثار كبيرة على سياسات التأمين على السيارات في عام 2024.قامت FSRA، الهيئة الحاكمة لشركات التأمين في أونتاريو، بتغيير القواعد بحيث لا يُطلب من مالكي السيارات، اعتبارًا من العام المقبل، الحصول على تغطية تعويضات أضرار الممتلكات المباشرة (DCPD) على سياراتهم.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تغييرات جديدة قادمة إلى التأمين على السيارات في أونتاريو.



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